Calciomercato: ancora Juric tra la Reggina e Bayeye. Ma questa volta è diverso

La Reggina è impegnata attivamente sul mercato. Oltre al portiere ed all’attaccante, ha sciolto ogni riserva riguardo pure l’eventuale alternativa al giovane Pierozzi, straordinario protagonista nel corso di tutto il girone di andata. Alla ripresa del campionato non sarà in campo in quanto squalificato e fino a quella data non è certo l’arrivo del suo sostituto. In rosa c’è Bouah che potrebbe andare in prestito altrove, mentre fino ad oggi il tecnico Inzaghi in quel ruolo ha utilizzato come alternative Cionek e Loiacono.

Il ds Taibi è tornato su una vecchia pista ed ha nuovamente bussato alla porta del Torino per Bayeye. La scorsa estate è stato il tecnico Juric ad opporsi al trasferimento, poi per l’esterno ex Catanzaro non c’è mai stata la possibilità di vederlo in campo. Adesso le cose pare siano cambiate e quindi la disponibilità al trasferimento c’è, anche se una nuova circostanza oggi ne impedisce il passaggio immediato, sempre per decisione del tecnico granata. Bisognerà attendere i recuperi di Stephane Singo e Ola Aina fuori per problemi fisici, una volta risolti, Bayeye potrà trasferirsi alla Reggina. Resta da capire quali saranno i tempi.