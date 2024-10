Calciomercato Reggina: obiettivi Sirigu e Coda, la situazione attuale

C’è molta attenzione sulla Reggina in questa sessione di calciomercato. Perché la società ha pubblicamente dichiarato che non serviranno interventi per rinforzare il gruppo, ma in realtà i sondaggi, le informazioni e qualche dialogo avviato, danno indicazioni decisamente diverse. La società amaranto punta dritto almeno sue due calciatori in grado di fare la differenza e le priorità sono state individuate nel ruolo di portiere ed in attacco. Sirigu è l’obiettivo principale, ma quando si punta in alto c’è da mettere in conto la parte economica che è sempre rilevante e la nutrita concorrenza. Per esempio sul portiere oggi in forza al Napoli, il Ds Taibi ha chiesto informazioni, ha approfondito l’eventuale disponibilità e lanciato la proposta economica. Si attende una risposta che potrebbe arrivare a breve ma, come detto, bisognerà fare i conti con la società partenopea che preferirebbe tenere il calciatore almeno fino alla fine di questa stagione e superare la possibile concorrenza del Cagliari, destinazione gradita allo stesso Sirigu.

Nomi di livello anche per l’attacco. Momentaneamente abbandonata la pista Forte, sondaggi per Inglese del Parma, mentre nelle ultime ore è venuta fuori prepotentemente la voce riguardante Coda. In realtà la Reggina aveva sondato il terreno prima di Natale con l’entourage del calciatore, approfittando di un momento di flessione dello stesso, seguito poi da una esclusione totale dall’ultima partita del 2022. Riferiscono di una proposta recente da parte del suo procuratore alla società amaranto per il trasferimento a gennaio, operazione che oggi appare improbabile per una serie di motivi: intanto perché il Genoa non intende privarsi del calciatore, poi per l’importante investimento fatto per acquistarlo dal Lecce blindandolo con un contratto triennale e ultimo aspetto, comunque non meno significativo, nessuna intenzione di rinforzare una diretta concorrente, soprattutto quella che ti sta davanti e che insegui per sottrargli la seconda posizione in classifica. Ma nel calciomercato… tutto può diventare possibile.