Calciomercato Reggina: operazioni in entrata quasi completate. Adesso le ciliegine…

Attesi per lunedi gli arrivi di Santander e Gori, chiusa l’operazione Majer. Con questi ultimi colpi in entrata la campagna acquisti della Reggina può ritenersi quasi conclusa. Perché quasi? Semplicemente perché ci sono due ciliegine che la società intende mettere su una torta già abbastanza ricca e qualora se ne creassero le opportunità, il Ds Taibi non se le lascerà sfuggire. La prima è rappresentata da una trattativa riaperta con il centrocampista Valzania, giocatore completo capace di abbinare qualità, quantità e gol. Dopo una prima disponibilità, il grigiorosso ha mostrato perplessità sul trasferimento quasi fino alla chiusura. La Reggina non ha inteso mollare e da qualche giorno ha riaperto i dialoghi con una più interessante proposta economica. Si sta decidendo. E poi il sogno al momento difficile da realizzare, quello di riportare in amaranto Gianluca Di Chiara. L’operazione è complicata nonostante la volontà del calciatore, la Reggina è coperta in quel ruolo da Giraudo e Liotti e all’occorrenza può adattare anche Gagliolo. Quindi non parliamo di una necessità ma, come detto, una opportunità e per coglierla bisognerà avere comunque pazienza e probabilmente aspettare che il calciomercato si avvii verso la sua conclusione.

