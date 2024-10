Calciomercato Reggina: i rifiuti al trasferimento bloccano le operazioni in entrata

Rispetto a quanto dichiarato in occasione delle prima battute di calciomercato, la Reggina sottotraccia aveva intenzione di completare tutte le operazioni di mercato anche prima della conclusione del ritiro. Ci sono in atto delle trattative ben avviate, altre in dirittura d’arrivo.

Centrocampisti ed attaccanti in attesa

Raul Asencio, per esempio, può ritenersi a tutti gli effetti un calciatore amaranto, ma si sta aspettando per la sua ufficializzazione. Avanzati anche i discorsi per Cavion e confronti ripetuti anche con l’entourage di Hetemaj. Probabilmente arriverà solo uno dei due, ma la Reggina ha messo in stand by entrambi. Stesso discorso per Di Carmine, nel momento decisivo il ds Taibi ha dovuto prendere ancora tempo perchè oggi la società non può permettersi di fare il passo più lungo della gamba. Rossi, Garufo e Rolando in questo momento rappresentano con i loro rifiuti, forti impedimenti sugli investimenti futuri, la vicenda dell’esterno ligure è stata addirittura paradossale. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno degli sviluppi, di sicuro è il momento questo di agire con la massima calma senza farsi prendere dall’agitazione. Gasparetto, invece, ha dato disponibilità al trasferimento.