Calciomercato Reggina: due operazioni in uscita, una complicatissima

Il mercato della Reggina non è finito, non può essere finito. E’ stato lo stesso Pergolizzi a parlare di almeno tre movimenti in entrata necessari per completare l’organico individuati in un centrocampista, un attaccante e se si creassero le condizioni un nuovo Under.

Ovviamente alle operazioni in entrata dovranno corrispondere quelle in uscita e in questo senso sarebbero due i calciatori già individuati e fuori dal progetto tecnico. Il primo è il generoso Parodi, elemento sul quale lo scorso anno mister Trocini per buona parte di stagione ha fatto affidamento, con il difensore che ha risposto sempre con prestazioni di buon livello. Oggi è chiuso da una retroguardia che probabilmente avrà come impostazione di base una linea a tre e quindi uno spazio per il giocatore assai ridotto se non addirittura azzerato.

Poi l’infinita questione Rosseti. Non è un mistero che la società vorrebbe liberarsi dell’attaccante, non è un mistero che le problematiche per farlo siano tantissime. Poche apparizioni nella passata stagione tra tanti infortuni e la lunga squalifica, la disponibilità ad andare incontro alla società dal punto di vista economico in questa nuova, ma anche l’impossibilità ad allenarsi per i soliti acciacchi fisici. La Reggina sicuramente interverrà sul mercato per l’acquisizione di un altro attaccante, a prescindere dalla posizione di Rosseti, ma certamente farà il possibile e forse anche di più, per provare a liberarsene.