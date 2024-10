Il calciomercato della Reggina: la proposta del Parma per avere Rivas

Santander ha detto no ad alcune proposte dall’estero

La Reggina è tornata vincere e mantiene il secondo posto in classifica. Questo rafforzerà il concetto più volte ribadito dal Ds Taibi e poi confermato anche dal patron Saladini ed il presidente Cardona: andare ad affrontare la parte finale del calciomercato senza assilli, sapendo di avere un organico già forte e provando ad intervenire su qualcosa solo se si effettueranno delle operazioni in uscita. Secondo quanto riferisce alfredopedulla.com, ci sono forti interessamenti del Parma per Rivas che avrebbe proposto uno scambio più conguaglio:

Il Parma su Rivas