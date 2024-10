Calciomercato Reggina: via anche il portiere Martinez?

Da quel giorno di festa in cui l’attuale società ha riacquisito la storia della Reggina, si sono registrati al momento solo addii. Il primo del Ds Maurizio Pellegrino, per volontà sua e attraverso le dimissioni, nella giornata di ieri invece è arrivato il saluto al tecnico Trocini, questa volta per una scelta precisa della dirigenza. In occasione dell’ultimo colloquio sono state spiegate al tecnico anche le motivazioni, pare siano state contestate le gestioni di alcuni momenti della stagione e qualche scelta che hanno convinto il patron Ballarino e il Dt Bonanno a non proseguire il rapporto.

Il sostituto è stato individuato in Rosario Pergolizzi, vecchia conoscenza del calcio reggino e allenatore che sa come si vincono i campionati in serie D. A lui dovrebbe essere affidato il gruppo che punterà senza se e senza ma alla promozione in C, obiettivo più volte dichiarato e che la prossima stagione non può sfuggire. L’annuncio si attende entro la fine di questa settimana. Non ci sono invece novità sul fronte calciatori, qualche sondaggio per il reparto offensivo e nulla più, il rinnovo di Renelus e l’attesa per quelli di Porcino e Adejo.

Chi potrebbe salutare è l’estremo difensore Martinez. Giocatore di qualità ed esperienza, è certamente una sicurezza tra i pali ma con una carta di identità che in queste categorie spesso fa fatica a trovare spazio. Attenzione, è un classe 95, quindi calcisticamente giovane, ma purtroppo rientrante nella categoria Over. E la storia della serie D racconta che le squadre che puntano a vincere spesso si affidano a portieri Under, scelta che potrebbe portare avanti anche la Reggina, nonostante dal prossimo campionato la regola dei giovani in campo ne impone solamente tre e non più quattro.