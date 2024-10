Serie D: il Real Casalnuovo non c’è più. Titolo ceduto

Il Real Casalnuovo, compagine che ben si è comportata in occasione dell’ultimo campionato di serie D, ha ufficialmente venduto il titolo sportivo all’Asd Puteolana 1902, società che rappresenterà Pozzuoli in D. Da capire se la squadra verrà inserita nel girone I, quello della Reggina.

La soddisfazione della società di Pozzuoli

“Essere in Serie D quest’anno è per noi motivo di grande orgoglio, non posso che ringraziare la dirigenza del Real Casalnuovo per la disponibilità mostrata nei nostri confronti per il passaggio del titolo a Pozzuoli. Da parte nostra c’è voglia di riscatto, siamo già a lavoro per il futuro. Da presidente devo dire grazie a Ciro Di Meglio che da oltre un anno è al fianco della nostra famiglia. Ora è tempo di lavorare, a testa bassa, per far si che Pozzuoli possa tornare a gioire. Il primo passo è stato fatto, e non vogliamo fermarci“: così il presidente Pietro di Costanzo.

“Fin dalla conclusione della stagione ci siamo adoperati per poter riportare Pozzuoli in Serie D. Io in primis ci ho sempre creduto e sono sicuro che insieme alla famiglia Di Costanzo possiamo arrivare sempre più in alto. Sappiamo che il percorso sarà lungo e non semplice, ma garantiamo, fin da oggi se ce ne fosse il dubbio, che daremo il massimo. Pozzuoli merita altri palcoscenici“: così il presidente Onorario Ciro Di Meglio.