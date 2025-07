“VOYAGE” incanta il Teatro Catona: emozioni, talento e messaggi profondi con la scuola “Arte in Movimento”

Il 2 luglio 2025 il palcoscenico del Teatro Catona di Reggio Calabria si è trasformato in un viaggio straordinario tra arte, emozione e movimento, grazie allo spettacolo “VOYAGE”, firmato dalla scuola di danza Arte in Movimento, sotto la direzione artistica di Giusy Bolaffi.

A condurre la serata con eleganza e sensibilità è stata Eva Giumbo, che ha accompagnato il pubblico attraverso le varie tappe di questo percorso coreografico intenso e coinvolgente.

Le coreografie di modern e contemporaneo, curate con passione dalla stessa Giusy Bolaffi, hanno saputo toccare corde profonde: in particolare, “VOILÀ” ha affascinato per la sua potenza espressiva, mentre “LAND OF ALL”, affrontando con delicatezza il tema della guerra, ha commosso il pubblico e lanciato un messaggio forte e attuale.

Non meno apprezzata la raffinatezza della coreografia di danza classica realizzata da Liliya Byelyera, che ha portato in scena la grazia e la tecnica del balletto in tutta la sua eleganza. Il ritmo e l’energia dell’hip hop, firmato da Cristian Lazzara, hanno completato un quadro stilistico ampio e ben bilanciato.

Uno dei momenti più intensi della serata è stato il musical “Il Gobbo di Notre Dame”, che ha visto sul palco proprio la direttrice artistica Giusy Bolaffi accanto a Cristian Lazzara. La loro interpretazione ha emozionato e catturato il pubblico, regalando uno dei passaggi più suggestivi dello spettacolo.

A rendere ancora più speciale la serata è stata la partecipazione di ballerini di tutte le età, dai più piccoli del corso propedeutico fino alle allieve del corso amatoriale adulti, a dimostrazione di quanto la danza possa essere un linguaggio universale, accessibile e coinvolgente per tutti.

“VOYAGE” si è rivelato non solo uno spettacolo di grande qualità tecnica e artistica, ma anche un’esperienza condivisa di bellezza, crescita e consapevolezza. Un successo pieno per Arte in Movimento, scuola che si conferma punto di riferimento per la formazione coreutica sul territorio.