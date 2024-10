Calciomercato Reggina: per il ruolo di portiere nel mirino anche un giovane… reggino

Il calciomercato ufficiale prenderà il via come sempre il prossimo primo luglio, ma è già possibile depositare gli accordi preliminari e, soprattutto, già da adesso ci si muove per l’individuazione di quei calciatori che possano fare al caso di ogni squadra. I confronti sono avviati da tempo è il momento delle trattative, con la speranza di consegnare ad ogni allenatore buona parte del gruppo prima di iniziare la preparazione.

Taibi si muove per rinforzare l’organico

La Reggina si sta muovendo su più fronti, c’è da sistemare tutti quei calciatori fuori dal progetto tecnico e farne arrivare altri per irrobustire una base definita dallo stesso Aglietti più che buona. Il punto di partenza è rappresentato dal portiere ed è un peccato dover nuovamente ricominciare, dopo aver ricevuto il no di Nicolas, estremo difensore di sicuro affidamento che certamente avrebbe rappresentato un problema in meno in questa prima sessione di mercato. Mauro Vigorito è la prima scelta e si farà tutto il possibile per riuscire a portarlo in amaranto. Esperienza, conoscenza della categoria e qualità sono le caratteristiche di quello che oggi è il secondo portiere del Lecce, un percorso ultimo il suo, che per certi versi somiglia molto proprio a quello di Nicolas.

Il reggino Russo da affiancare al portiere titolare?

“Prenderemo un portiere esperto e gli affiancheremo un giovane ma con esperienze anche in serie B“, ha dichiarato qualche giorno addietro il ds Taibi. E secondo Gazzetta del Sud il profilo potrebbe essere quello del reggino Alessandro Russo, di proprietà del Sassuolo e quest’anno in forza all’Entella. Portiere dicono dal sicuro avvenire e grande protagonista in un determinato periodo della stagione perchè grazie alle sue prodezze la compagine ligure, retrocessa, aveva tentato una rimonta in classifica, poi svanita. Sarebbe un buon colpo.