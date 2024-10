Calciomercato: dopo il Benevento un’altra grande di B su Folorunsho

Il grande campionato con la maglia della Reggina per Michael Folorunsho, lo ha portato inevitabilmente al centro delle attenzioni di mercato. Si è parlato di qualche interessa da parte di società della massima serie, ma anche di qualcuna ambiziosa nel campionato di B come il Benevento. La crescita del centrocampista di proprietà del Napoli, ha certamente avuto una spinta notevole dall’arrivo dell’ex tecnico della Reggina Marco Baroni il quale ha cucito addosso al giocatore ruolo e movimenti che ne hanno determinato in positivo la sua stagione. Non poteva mancare, quindi, che le attenzioni su Folorunsho arrivassero anche dal Lecce, nuova squadra di Baroni, questo scrivono i colleghi di calciolecce.it:

Il Lecce su Folorunsho

“L’incontro tra Baroni, Corvino e la società non è ancora avvenuto ma non è difficile pensare che durante le interlocuzioni telefoniche avvenute nel corso di questi giorni il nome del mediano della Reggina sia uscito fuori. Nell’ultima stagione l’italo nigeriano ha messo a segno 6 reti e ha dimostrato di poter essere un giocatore importante per la categoria. Nel Lecce, che sta nascendo, che dovrebbe giocare con il 4-3-3, l’utilizzo di Folorunsho potrebbe essere importante, perché è in grado di garantire quantità in fase di non possesso e qualità quando c’è bisogno di costruire l’azione. Il Benevento, ha dimostrato già il suo interesse ma anche il Lecce sta maturando l’idea, con la possibilità di avere una corsia preferenziale garantita da mister Baroni“.