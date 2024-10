Calciomercato panchine: Inzaghi e Caserta pronti per nuove avventure. Reggina velocissima

Mai come quest’anno nei tre campionati professionistici così tanti sono stati i cambi nelle varie panchine. Una girandola clamorosa e per diverse squadre anche addii inaspettati. Anche in serie B si sono registrati e diversi ancora se ne verificheranno movimenti sulle varie panchine. La Reggina è tra quelle che ha cambiato e scelto subito con Aglietti presentato alla stampa qualche giorno addietro e l’ex Baroni accasatosi al Lecce.

Nomi importanti come quello di Filippo Inzaghi, chiusa la parentesi Benevento con una promozione ed una retrocessione, ripartirebbero dalla cadetteria e per il tecnico è sempre più probabile la pista Brescia, dopo il no di Clotet. A proposito di Benevento, il prescelto è Fabio Caserta il quale è ancora sotto contratto con il Perugia e per il tecnico reggino sta cercando di inserirsi anche il Bari. Un altro reggino, Mimmo Toscano, è attenzionato dal club pugliese, tutto dipenderà dall’ufficializzazione del nuovo Ds, assai probabile Ciro Polito. A Monza si è già ufficializzato Stroppa, a Cittadella possibile addio di Venturato dopo anni di grandi risultati. A Parma è andato Maresca a Pordenone Massimo Paci.