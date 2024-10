Calciomercato Reggina: Provazza raggiunge al Lamezia i compagni Bezzon e Rechichi

“Alessandro Provazza, classe 2003, attaccante.

Giocatore capace di farsi notare anche nel ritiro con la prima squadra della Reggina, distinguendosi per freddezza e puntualità sotto porta, mettendo in evidenza buone qualità ed il fiuto dell’attaccante di razza.

Imprevedibilità, grande velocità e notevole capacità di saltare l’uomo, sono le abilità che gli hanno spesso permesso di segnare – palesando un ottimo feeling con il goal – ma anche di servire palloni al bacio per i propri compagni di gioco, mettendosi in mostra come assist-man”.