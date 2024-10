Ripepi incontra Ballarino. Poi parla di Bandecchi, Falcomatà e di futuro

"Ballarino è una persona perbene ma gli ho anche detto che se dovessimo andare in C con loro avremmo problemi"

In occasione della sfida giocata a Vibo tra la squadra di casa e la LFA Reggio, era presente anche il consigliere comunale Massimo Ripepi. Lo ha avvicinato il collega Peppe Rotta e con lui ha parlato dell’incontro con Ballarino, di Bandecchi e anche di futuro:

“Non sono qui per tirare la volata a Bandecchi. La Reggina è sempre la Reggina a prescindere da tutto, l’ho detto venendo alla prima partita a Locri. Poi dico che ogni cosa deve essere fatta in maniera trasparente. La Reggina è patrimonio della città, non solo un fatto sportivo ma anche sociale e va difesa da tutti. Non so quale sia la cifra proposta all’asta dal sindaco di Terni, lui intanto ha mantenuto la promessa fatta alla città. Conosco benissimo Bandecchi, è di parola, non vuole intralciare nulla tanto è vero che intende regalarlo al Comune, sta semplicemente facendo quello che avrebbe voluto fare la scorsa estate.

Il Comune non può acquistare nulla, oggi ha messo il condizionale in virtù anche delle questioni che ho posto, è una sciocchezza quella che è stata detta. Abbiamo l’obbligo di difendere un patrimonio sociale quale è la Reggina. Avevo un appuntamento a Vibo e casualmente in hotel ho incontrato Ballarino al quale ho spiegato di non avercela con lui ma con chi ha assegnato la Reggina anzichè ad un miliardario a qualcuno che ha meno patrimonio. Ballarino è una persona perbene ma gli ho anche detto che se dovessimo andare in C con loro avremmo problemi. Il futuro della Reggina è legato all’attuale società, loro non vogliono altri soci e dicono di volerla vendere solo a chi ha tanti soldi. Credo che ognuno si debba rendere conto della forza che ha. Il controllo va fatto perchè è stato il comune a dirlo e io controllerò”.