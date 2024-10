Calciomercato Reggina: è Rajkovic uno dei due obiettivi in attacco

Non è più un mistero. La Reggina vuole consegnare a mister Pergolizzi due attaccanti di livello da aggiungere a Barranco. Su Rosseti ci sono forti dubbi riguardo la sua tenuta fisica che continua a non essere brilante e quindi si è deciso di non prendersi dei rischi.

E’ entrata in maniera decisa nella trattativa per il serbo Marko Rajkovic, attaccante di fisico e con buone doti realizzative, con il giocatore che aveva già un accordo sulla parola con la Puteolana ma che adesso sta riflettendo moltissimo sulla proposta della società amaranto, decisamente migliore, e ben consapevole di potersi trasferire in una squadra che punta a vincere, oltre al blasone e la storia che l’accompagna. In casa reggina c’è fiducia rispetto a quello che può essere l’esito positivo della trattativa.

Come detto, non sarebbe il solo ad arrivare, perchè in attacco nulla vuole essere lasciato al caso. E’ per questo che dopo Barranco e la speranza di chiudere con Rajkovic, si ha come obiettivo un altro attaccante con caratteristiche complementari. Nelle ultime ore circola il nome dell’esperto Diop, ultima stagione al Giugliano, con tante presenze in serie C e qualcuna tra A e B.