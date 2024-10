Calciomercato Reggina: Rivas tutto amaranto. Le cifre dell’operazione

Oltre all'esterno per Aglietti in arrivo anche un giovane centrocampista

Si è risolta per come si immaginava. Era fissato per oggi l’incontro tra la Reggina e l’Inter per concludere il passaggio di Rigoberto Rivas agli amaranto a titolo definitivo. La conferma arriva da alfredopedulla.com che dettaglia anche le cifre:

Rivas e Gavioli alla Reggina

“La Reggina ha provveduto al riscatto di Rigoberto Rivas dall’Inter. La cifra è di 350 mila euro, con pagamento triennale. Nell’operazione anche il centrocampista centrale Lorenzo Gavioli, classe 2000, nell’ultimo anno in prestito alla Ferapisalò. Ora il suo futuro sarà in Calabria”.