Calciomercato Reggina: su Rivas diverse società. Le due ipotesi per gennaio

Mentre la squadra è impegnata con tutta se stessa dentro il campionato, la società lavora senza soste per capire quello che potrà accadere nell’immediato futuro. Più volte sono state manifestate le difficoltà post pandemia che non riguardano solo la Reggina ovviamente e quindi, in virtù di quella che è l’ottimizzazione dei costi, come ama chiamarla il Ds Taibi, si fanno una serie di valutazioni su quella che sarà la prossima finestra di calciomercato.

La situazione più interessante da seguire, sarà quella che riguarda l’attaccante Rigoberto Rivas, acquisito a titolo definitivo dalla Reggina attraverso una grande operazione con l’Inter e nel mirino di diverse società. Almeno due della massima serie, ma anche dalla Cina sono arrivate proposte assai allettanti. Il direttore sportivo in queste ultime settimane, sollecitato sull’argomento, ha posto due ipotesi. Quella dell’immediata cessione qualora vi fossero le condizioni ideali per farlo e quindi dare respiro alle casse sociali del club, ma anche quella di concludere una operazione di cessione in questa finestra invernale, con la possibilità di tenere l’honduregno fino alla fine della stagione. Tutto dipenderà dalla società che lo acquisterà, ammesso che ciò avvenga.