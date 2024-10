Calciomercato Reggina: attenzione alle cessioni… inaspettate

Lunedi dovrebbe finalmente essere il giorno di Daniele Gasparetto al Legnago. Il difensore non si allena più al S. Agata da diversi giorni e dopo aver trovato anche l’accordo con la Reggina, è pronto per il trasferimento.

Attenzione alle cessioni inaspettate

In lista d’attesa rimangono tutti gli altri. Ci avviciniamo all’inizio della nuova stagione e purtroppo nulla si muove. Rossi e Garufo rimangono fermi nelle loro posizioni, per Rubin solo qualche timido approccio dalla serie C. Marco Crimi, inaspettatamente fuori dai programmi tecnici per scelta di mister Aglietti, sembrava dovesse essere tra i primi ad andar via ed invece non si registra alcuna richiesta interessante per lui, mentre di Faty e della sua risoluzione di contratto che appariva ormai prossima, non si hanno notizie. Ma attenzione a quello che non è programmato ma potrebbe accadere. Su Gazzetta del Sud si scrive di una nuova possibile uscita, come accade ogni anno, quella di Nicola Bellomo, richiesto soprattutto in serie C. Il talentuoso calciatore barese ogni stagione viene messo in discussione salvo poi risultare uno dei migliori, vedremo quello che accadrà quest’anno. Ma sirene di mercato, scrive sempre il quotidiano, ci sono anche per Rigoberto Rivas, che la Reggina ha acquistato dall’Inter attraverso una straordinaria operazione di mercato. Richieste che arrivano soprattutto dall’estero e che la Reggina al momento non prende in considerazione, certo poi di fronte a qualcuna irrinunciabile…