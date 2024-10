Calciomercato Reggina: nella lista di Taibi c’è anche Falcinelli. Il dettaglio

Con Samuel Di Carmine che si allontana giorno dopo giorno, la Reggina ha spostato le proprie attenzioni su altri profili. Il ds Taibi punta un attaccante esperto ed uno più giovane per dare consistenza e freschezza al reparto offensivo, ma queste sono anche le richieste del tecnico Aglietti:

Il presidente Luca Gallo ha già dato disponibilità ed è pronto ad eventuali sacrifici solo per un attaccante che possa garantire gol ed esperienza. Ed allora se Di Carmine per il momento non intende scendere di categoria, si sonda il terreno con lo svincolato Galabinov, ma non solo. I nomi di Paloschi e Falcinelli erano stati rilanciati dall’esperto di calciomercato Alfredo pedullà, mentre su ilrestodelcarlino.it, ci sono maggiori approfondimenti sull’attaccante ex Stella Rossa:

“Uno dei pezzi da 90, tra i giocatori in uscita (dal Bologna), è Diego Falcinelli, con i suoi 900mila euro netti di ingaggio. E’ rientrato da una stagione vincente alla Stella Rossa, fatta di 13 reti, con tanto di scudetto e Coppa nazionale. Il club serbo era pronto a riscattarlo per 2,5 milioni, ma lui è voluto rientrare in Italia: spera nella serie A. Aveva chiesto sue notizie il Brescia di Inzaghi, l’allenatore che lo aveva voluto in rossoblù, ora sono il Crotone e la Reggina a muoversi con insistenza. A Crotone è esploso l’attaccante, che valuta il ritorno in Calabria. Se vorrà il Crotone, dovrà attendere le cessioni di Messias e Simy, la Reggina intanto è in pressing e valuta di affidare a lui o a Di Carmine del Verona la maglia di punta centrale in vista di un’annata in cui gli amaranto partiranno con ambizioni playoff”.