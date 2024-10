Calciomercato Reggina: un esterno, un centrocampista e mister X

Con l’arrivo del giovane Edera, la Reggina ha certamente messo a segno uno dei più grandi colpi della cadetteria. Gli addetti ai lavori hanno sottolineato la bontà dell’operazione, adesso si attende il responso del rettangolo di gioco.

Altri due movimenti in entrata più uno

Tanti i movimenti in entrata e diversi quelli in uscita fino al momento per la Reggina. Tanti altri verranno effettuati nei due giorni che rimangono alla chiusura della seconda sessione di calciomercato. A disposizione di mister Baroni dovrebbero arrivare ancora un centrocampista, e per quello che riguarda la linea mediana si continua a lavorare su Rocca e un altro esterno perchè la batteria deve essere numerosa e qualitativamente elevata ed in questo senso si proverà ancora con Okwonkwo, tentando di convincerlo ad accettare la serie B e tiene sempre in piedi l’ipotesi Di Gaudio. Ed infine l’attaccante. Sfumata la pista Iemmello, prossimo al passaggio al Frosinone, la Reggina cerca opportunità dell’ultimo momento. Giovane o di esperienza? Difficile prevederlo, la valutazione verrà fatta anche in base al numero degli Over presenti in lista.