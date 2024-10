Calciomercato Reggina: telenovela finita, Rolando al Catanzaro

Un altro Over libera la casella, ma soprattutto si alleggerisce il numero di esuberi

Dopo una lunga attesa, il sorprendente rifiuto ed il clamoroso dietrofront, finalmente Gabriele Rolando ed il Catanzaro chiudono in maniera positiva la trattativa. Visite mediche questa mattina per il calciatore, così come riporta alfredopedulla.com:

E’ fatta: Gabriele Rolando al Catanzaro

“Gabriele Rolando andrà al Catanzaro. Dopo quanto raccontato nei giorni scorsi, ovvero la clamorosa rottura al momento delle firme, un paio di giorni fa avevamo aggiunto che la situazione si sarebbe potuta sbloccare presto. Infatti, sono in corso le visite dell’esterno in uscita della Reggina che firmerà un biennale per il Catanzaro. Mettendo la parola fine a un’autentica telenovela”.