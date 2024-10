Calciomercato Reggina: Rosseti sempre più lontano, rischia un altro big?

Un biennale importante per convincerlo ad accettare nelle ultime ore di mercato della scorsa sessione estiva, il trasferimento alla Reggina. Lorenzo Rosseti, ricorderete, si è aggregato al gruppo qualche giorno prima dell’esordio in campionato con il San Luca, tanto che mister Trocini lo ha inserito a gara già iniziata.

La società confidava moltissimo in lui e sulle sue qualità che rimangono indiscusse anche oggi, ma la carriera dell’attaccante, purtroppo, è stata caratterizzata da troppi infortuni. E con gli amaranto ha iniziato praticamente da subito, con quel pestone alla caviglia alla seconda giornata contro il Siracusa, la lunga assenza dai campi di gioco, pochi gol, quel susseguirsi di problemi muscolari, il rientro e un cartellino rosso che lo ha tenuto fuori per quattro giornate. Un finale di stagione anonimo e la speranza, per tutti, di poter ripartire puntando sulla voglia di rivalsa.

E invece il nuovo percorso ha ricalcato quello precedente. Dal 21 luglio a oggi mister Pergolizzi non ha mai avuto la possibilità di vederlo insieme ai compagni, allenamenti a parte per cercare di venire fuori dall’ennesimo stop. Si è pazientato fino al momento con la speranza di recuperarlo, ma siccome questa è la stagione in cui nulla può essere lasciato al caso e ogni valutazione errata potrebbe risultare fatale, la società è alla ricerca di un altro attaccante da affiancare a Barranco e Rajkovic e con ogni probabilità cercherà una soluzione per interrompere il rapporto con Rosseti. Non sarà comunque un passaggio semplice.

E dalle indiscrezioni di mercato, filtra pure l’interessamento per un centrocampista. Cosa può significare visto che la mediana appare come il reparto più ricco di calciatori? Che probabilmente è previsto in mezzo al campo almeno una uscita e il giocatore da sacrificare potrebbe essere l’esperto Mungo. Anche per lui un avvio difficoltoso, qualche giorno di allenamento poi lo stop per infortunio che lo tiene fuori ancora oggi. Ci sono sull’ex Cosenza valutazioni in corso.