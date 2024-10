Calciomercato Reggina: Rossi al Messina? Per il momento è un altro rifiuto

L’anticipazione del serio interessamento del Messina verso Marco Rossi, l’avevamo data qualche settimana addietro. La compagine neopromossa in serie C ha formulato anche una proposta interessante e tutto, finalmente, sembrava filare per il verso giusto. Ma nei giorni scorsi un nuovo intoppo, con il difensore che per il momento ha deciso di rinunciare al trasferimento.

Leggi anche

Reggina, il mercato in uscita

Una lunga battaglia quella tra la Reggina e Rossi che dura ormai dallo scorso gennaio, periodo in cui è avvenuto il primo rifiuto a spostarsi, proseguito in estate con il no al Gubbio ed ora, quando tutto sembrava concluso, un altro no al passaggio alla società peloritana. I dirigenti amaranto, attraverso l’ennesimo confronto con il calciatore ed il suo procuratore, stanno cercando di convincerlo ad accettare, nelle prossime ore si attendono nuovi sviluppi. Nel frattempo proseguono le trattative per i trasferimenti di Garufo al Siena e Rubin al Potenza.