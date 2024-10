Calciomercato Reggina: da eroe, all’attesa di una chiamata. Quale futuro per Rubin?

Grazie al suo calcio di rigore, l’ultimo della serie nella finale play off contro il Padova, Matteo Rubin ha regalato la serie B all’Alessandria dopo 46 anni. Eroe si, ma solo per qualche giorno, visto che la società piemontese, dopo il prestito, non ha inteso rinnovarlo e l’esterno è tornato alla Reggina.

Leggi anche

Rubin in attesa. Non bastano due promozioni consecutive

Il suo ritorno scaturito da quella clausola presente nel contratto firmato con la società amaranto, che gli ha consentito il rinnovo automatico per un’altra stagione, collegato alla promozione della Reggina in serie B la stagione precedente. Matteo Rubin che non ha avuto molta fortuna in fatto di presenze nè in amaranto, tantomeno con i grigi, pur essendo stato, come detto, il grande protagonista di quella memorabile giornata.

Ad oggi, tranne un timido tentativo del Potenza, è il giocatore che non conta alcuna richiesta sul mercato, nonostante un curriculum di tutto rispetto e due promozioni consecutive. Si è messo a disposizione della Reggina nel caso in cui si trovasse una soluzione per la sua cessione ma, al momento, nulla si muove. Anche lui è fuori dai programmi tecnici.