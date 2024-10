Calciomercato Reggina: fissato il giorno dell’arrivo di Santander

Qualche giorno addietro vi abbiamo riferito di un obiettivo ben individuato per il nuovo attacco della Reggina, centravanti richiesto e fortemente voluto dal tecnico Inzaghi. Parliamo di Federico Santander, non proprio un bomber di razza, ma comunque un calciatore di grandissima generosità, altamente professionale e di sicuro affidamento. Gli otto gol all’esordio nel campionato italiano con la maglia del Bologna, sono stati realizzati con mister Inzaghi sulla panchina dei felsinei. Sul sito alfredopedulla.com, fissato il giorno dell’arrivo:

“Federico Santander ha scelto la Reggina, come anticipato qualche giorno fa. L’intesa è totale, pronto un biennale per il 31enne originario del Paraguay, con una base di circa 450mila euro a stagione. Una richiesta precisa di Pippo Inzaghi che lo aveva conosciuto e apprezzato durante la sua esperienza alla guida del Bologna. Possiamo aggiungere che Santander, salvo imprevisti, sarà in Italia nella giornata di lunedì per mettersi a disposizione di nuovo club”.