Calciomercato: asse caldo tra Reggina e Siena. Novità in giornata?

Da più parti viene indicata quella di oggi come la giornata giusta per chiudere ogni discorso già abbondantemente avanzato tra la Reggina ed il Siena per il passaggio del centrocampista classe 2001 Salvatore Pezzella alla squadra amaranto. Dopo Giraudo dovrebbe essere lui il secondo colpo di Taibi e quindi pronto per mettersi a disposizione del tecnico Toscano che, per la trasferta di Monza, deve rinunciare a Nicolò Bianchi per squalifica.

Vasco Regini in C?

Percorso inverso potrebbe invece effettuare il difensore Vasco Regini, in parte una delusione rispetto a quello che la società si aspettava sul piano del rendimento da un giocatore così esperto. Ma mentre la prima trattativa è in dirittura d’arrivo, per l’ex Sampdoria siamo semplicemente ai primi sondaggi. Per il momento è smentita la voce di un possibile interessamente sempre del Siena per Federico Ricci, anche perchè l’esterno difficilmente accetterebbe un declassamento.