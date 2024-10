Calciomercato Reggina: il centrocampista Ricardo Faty verso la serie C

Un’avventura particolarmente sfortunata quella del centrocampista Ricardo Faty, arrivato nell’estate del 2020 insieme a giocatori del calibro di Menez e Lafferty, rappresentando in quel momento un altro grande colpo di mercato. Il percorso dei tre calciatori lo conosciamo bene tutti, ma in particolare sul calciatore ex Roma, è stata soprattutto la sfortuna a perseguitarlo. Quasi novanta i minuti totali giocati in maglia amaranto su tre spezzoni di partita, l’ultimo decisivo per lui in negativo, quello di Coppa Italia che lo ha fermato per lunghissimo tempo.

Come per Menez, con contratti legati al Decreto Crescita, non si è potuta effetuare l’operazione di cessione all’estero la scorsa estate per non perderne i diritti sulla tassazione, è rimasto con il gruppo ma da fuori lista e si è allenato in tutti questi mesi speranzoso di poter tornare utile alla Reggina, così come aveva fatto intendere ai tempi di Aglietti il Ds Taibi. Mister Toscano, invece, nonostante la disponibilità ed il totale recupero, non lo ha convocato per la sfida contro il Brescia, mentre negli ultimi giorni si è registrato l’interesse della Pistoiese verso il calciatore. A darne ulteriore conferma è stato il Ds dei toscani Gianni Rosati intervenuto a Reggina Tv. La trattativa potrebbe concludersi entro la settimana,