Regione Calabria, approvato il Piano per il Diritto allo Studio

Stanziamento complessivo di 4,5 milioni di euro, destinati agli enti locali, per garantire i servizi essenziali che rendono effettivo il diritto all’istruzione degli studenti calabresi

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta dell’assessore all’Istruzione e all’Edilizia scolastica, Maria Stefania Caracciolo, ha approvato il Piano per il Diritto allo Studio, anno scolastico 2025/2026, con uno stanziamento complessivo di 4,5 milioni di euro, destinati agli enti locali, per garantire i servizi essenziali che rendono effettivo il diritto all’istruzione degli studenti calabresi.

Dotazione finanziaria e linee di intervento

La dotazione finanziaria complessiva, nell’ambito dell’Azione 6.8.3 del Poc Calabria 2014-2020, è di 5 milioni di euro.

Sono previste due linee di intervento:

Linea 1 : per la realizzazione di eventi turistici di alta qualità, è finanziata con 3 milioni di euro .

: per la realizzazione di eventi turistici di alta qualità, è finanziata con . Linea 2: per attività di promozione turistico-culturale, è finanziata con 2 milioni di euro.

Obiettivo dell’iniziativa

L’iniziativa mira a sostenere il sistema turistico regionale attraverso il finanziamento di eventi e iniziative in grado di valorizzare il patrimonio culturale, artistico e identitario della Calabria.

L’obiettivo è di stimolare la progettazione di iniziative di rilievo che possano generare attrattività, rafforzare l’identità territoriale e favorire la partecipazione attiva delle comunità locali.

Tipologie di eventi finanziabili

Gli interventi includono le seguenti tipologie di eventi:

Festival, manifestazioni e rassegne riguardanti le seguenti tematiche: musica, cultura, enogastronomia, natura e benessere, tradizioni e costumi popolari, moda e artigianato artistico, sport, mostre d’arte, rievocazioni storiche, spettacoli e concerti.

Luoghi di svolgimento degli eventi

Gli eventi potranno svolgersi in diversi contesti del territorio calabrese: città, borghi e aree naturali/culturali e devono prevedere una durata minima di 1 giorno e massimo di 8 giorni, anche non consecutivi, in un arco temporale massimo di 90 giorni, da realizzarsi entro il 31 maggio 2026.

Pubblicazione dell’Avviso definitivo

La pubblicazione dell’Avviso in forma definitiva e l’apertura dei termini per la presentazione delle domande saranno presentabili dall’apertura della piattaforma alle ore 12 del 31 luglio 2025.

Link per consultare l’Avviso

L’Avviso è consultabile sul sito istituzionale della regione al seguente link:

https://www.regione.calabria.it/in-pre-informazione-lavviso-eventi-straordinari-la-calabria-che-incanta/