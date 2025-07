‘Aiutatemi a sconfiggere il sarcoma di Kaposi’: avviata la raccolta fondi per un giovane reggino

Domenico vive a Roma, ma per seguire le cure, non potrà lavorare. L'appello lanciato su GoFundMe

Un giovane reggino sta vivendo una delle sfide più difficili della sua vita: combattere un tumore raro, il Sarcoma di Kaposi, che lo costringe a una chemioterapia lunga e debilitante. Ma la sua battaglia non è solo contro la malattia. A complicare tutto c’è la distanza: Domenico Crea, infatti, vive a Roma, mentre la sua famiglia è a Reggio Calabria.

A causa delle sue condizioni di salute, non può recarsi a casa per ricevere le cure necessarie. Lontano dagli affetti e con una terapia che durerà almeno un anno, si trova a dover affrontare non solo il dolore fisico, ma anche la solitudine emotiva e il peso delle difficoltà economiche.

“La mia famiglia è lontana e io non posso permettermi di tornare in Calabria per la chemio. Sarà un lungo anno di cure e non potrò lavorare. Mia madre mi raggiungerà, ma anche lei non avrà la possibilità di lavorare. Per questo motivo, vi chiedo, se possibile, un aiuto. Da soli non ce la faremo”.

Il tumore che sta combattendo è avanzato, ma Domenico è determinato a vincere. La speranza c’è, ma per affrontare questa lunga lotta ha bisogno del supporto di chi può aiutarlo. Le spese mediche, il costo delle cure e la difficoltà di vivere lontano da casa rendono tutto più arduo.

Per questo, Domenico ha deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe. Un appello sincero a chiunque voglia contribuire, anche in piccola parte, alla sua battaglia. In poche ore sono arrivate già 140 donazioni, raggiugendo quasi la metà dell’obiettivo, fissato a 10mila euro.

Aiuta Domenico a combattere il Sarcoma di Kaposi