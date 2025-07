“Linea Verde Sentieri” in Calabria: un viaggio tra natura e tradizione

"Linea Verde Sentieri" percorre la Ciclovia dei Parchi e il Sentiero Calabria: un viaggio tra la natura incontaminata e i borghi storici della Calabria. In onda il 12 luglio su Rai 1

“Linea Verde Sentieri”, il programma di Rai 1 condotto da Lino Zani e Giulia Capocchi, è pronto a mettersi in cammino con una puntata che porta lo spettatore nel cuore selvaggio e autentico della Calabria. La puntata sarà in onda sabato 12 luglio alle ore 12.30 su Rai 1, realizzata nell’ambito della convenzione tra Rai Com, Regione Calabria – Dipartimento Turismo, e Fondazione Calabria Film Commission.

La Ciclovia dei Parchi: un itinerario spettacolare in Calabria

La puntata di “Linea Verde Sentieri” percorre inizialmente la Ciclovia dei Parchi, un itinerario spettacolare che attraversa paesaggi incontaminati e borghi sospesi nel tempo. I conduttori partono insieme da Laino Castello, alle porte del Parco nazionale del Pollino, in sella alle biciclette.

Giulia Capocchi e Lino Zani: due percorsi diversi

Giunti nel magnifico borgo di Morano Calabro, la puntata si sdoppia in due percorsi. Giulia Capocchi continua a pedalare lungo la ciclovia, seguendo l’ex ferrovia lucano-calabra, oggi trasformata in pista ciclabile, toccando Saracena, Acquaformosa – con le sue affascinanti tradizioni arbëreshë – e Policastrello.

Lino Zani, invece, prosegue a piedi lungo il Sentiero Italia del Club Alpino Italiano, che in questa zona prende il nome di Sentiero Calabria: per lui boschi, altopiani e radure, fino a raggiungere San Donato di Ninea, dove ritroverà Giulia al termine del viaggio.

La Calabria verde e viva: un racconto di giovani e tradizioni

Una puntata che racconta una Calabria verde e viva, dove tanti giovani hanno scelto di restare o tornare, ridando vita a territori ricchi di storia, natura e umanità.