Calciomercato: la Reggina insiste per Convitto, il Siracusa resiste… per il momento

Per l'attaccante si aspetta, si cerca un difensore,. Bonacchi andrà via

La Reggina è alla ricerca di un altro esterno offensivo dopo l’arrivo di Grillo. C’è la necessità di irrobustire anche quel reparto dove che sia 4-3-3 o 4-2-3-1 servono titolari e alternative di un certo livello se si vuole puntare alla vittoria del campionato.

Convitto è stato individuato come il profilo ideale, soprattutto dopo aver saputo che il Siracusa non punta più sul calciatore che in questa prima fase della stagione non ha soddisfatto la società. L’ex Vibonese, dal canto suo, ha chiesto di poter andare via e la Reggina per lui sarebbe la migliore soluzione. Una volta venuti a conoscenza di questo interesse però, gli aretusei hanno ovviamente opposto resistenza, non volendo rinforzare una diretta concorrente, ma alla fine si punta sulla volontà dell’esterno che non intende più proseguire la sua avventura in Sicilia. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

L’attaccante Longo era una idea iniziale comunque tramontata perchè adesso l’intenzione è quella di aspettare il mercato dei professionisti per pescare qualcuno che possa realmente farti fare la differenza. Si cerca anche un difensore centrale da aggiungere a Girasole, Ingegneri e Adejo, mentre Bonacchi andrà via. Su di lui c’è l’interesse del Siracusa, ma l’ex Campobasso potrebbe finire in un altro girone.