Calciomercato Reggina: nulla si muove in questa primissima fase

Quale sia la strategia della Reggina in questa sessione di calciomercato, pubblicamente non è stato detto. Mister Trocini e il Dg Praticò ne hanno parlato genericamente rispetto a interventi che invece ai più appaiono necessari. “Non prenderemo tanto per prendere“, oppure “Chi ha i giocatori buoni in questa categoria se li tiene” o ancora “Difficile trovare calciatori più bravi dei nostri“.

Risposte scontate che certamente non hanno infiammato la piazza che, invece, attende un intervento deciso e forte da parte della società con l’obiettivo di dare un segnale significativo rispetto all’obiettivo che si intende raggiungere e più volte ribadito. Siamo ancora nella fase iniziale ricordando che la sessione invernale per i dilettanti si concluderà il 18 dicembre, con tre partite a disposizione ancora prima di chiudere il girone di andata, ma solo due dentro la scadenza. Vedremo quello che accadrà nei prossimi giorni ma difficile immaginare che già dalla prossima sfida con il Locri si possano registrare delle novità.