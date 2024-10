Calciomercato Reggina: Taibi chiude ad altri attaccanti: ‘Non arriva più nessuno’

Due nuovi attaccanti a disposizione di mister Inzaghi arrivati ed ufficializzati nel giro di qualche giorno. Prima Federico Santander, poi Gabriele Gori ad irrobustire un reparto che contava già Montalto, il giovane Di Stefano e Menez. Capitolo chiuso secondo il Ds Taibi che ha smentito categoricamente la possibilità di un nuovo arrivo, dopo le voci riguardo un interessamento per Sekou Gassama Cissokho, di proprietà del Valladolid: “Non prendiamo più nessuno, sarà sicuramente forte, ma non so chi sia“, ha risposto così il dirigente amaranto a precisa domanda sul centravanti senegalese. Anzi, aggiungiamo noi, paradossalmente il reparto potrebbe addirittura privarsi di un elemento, nel caso in cui si dovesse chiudere per un altro Over in entrata come per esempio Valzania. Il sacrificato sarà Adriano Montalto che ha diverse richieste.

