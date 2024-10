Calciomercato Reggina, Taibi: ‘Ho discusso quattro ore per una cessione importante’

Gli indizi portano a pensare ad un calciatore in particolare, ma il Ds non si sbilancia

Ospite della trasmissione “Passione Amaranto” in onda su Reggina Tv, il Ds Massimo Taibi, ha parlato della situazione covid, di calciomercato in entrata ma anche in uscita: “Stiamo lavorando su una cessione importante, sono stato oggi da mezzogiorno alle sedici e trenta a discutere. C’è la disponibilità di tutte le componenti, un lungo confronto, adesso la società contatterà il calciatore interessato e vedremo. Bisogna far combaciare diverse situazioni, porto avanti questa trattativa da venti giorni, non è detto che si concluda, ma me lo auguro. Di chi si tratta? Se faccio il nome del calciatore e poi salta… ho imparato a stare zitto”.

Gli indizi porterebbe a Jeremy Menez, ma giustamente il Ds ha voluto mantenere il massimo riserbo per una trattativa che si preannuncia delicata e che potrebbe interrompere dopo un anno e mezzo il rapporto tra il francese e la Reggina, nonostante un contratto in scadenza nel 2023.