Calciomercato Reggina: Taibi torna su Dalle Mura, Folorunsho e Faty

Ennesima smentita su Ragusa: "Non è un giovane e manderemo via diversi Over"

Ha preso ufficialmente il via la sessione invernale di calciomercato. E’ un Taibi molto abbottonato nei suoi interventi a “Passione Amaranto”, soprattutto sulle operazioni in entrata: “Fino al momento nessuno dei calciatori venuti fuori la Reggina sta trattando, ho chiesto ai diretti interessati di non parlare fino a chiusura di trattativa”.

Primo obiettivo le uscite

“Non ci sarà un problema di Over e di caselle occupate perchè ne manderemo via diversi tra quelli che hanno giocato poco e coloro che non rientrano più nei nostri progetti. E’ vero che Bellomo diventerà bandiera, ma ripeto, non ci sarà più il problema di liberare qualche posto, anche perchè insieme a quello che ho detto, il nostro mercato in entrata riguarderà solo giovani. Se non riuscissimo a rinviare la partita con il Brescia e la situazione rimane quella attuale, dovrò anticipare qualche colpo soprattutto in un determinato reparto” (in porta).

Cancellieri, Dalle Mura e Folorunsho

“Ragusa non è un giovane, Cancellieri è un giocatore forte ma credetemi non l’ho mai cercato, tantomeno parlato con il Verona. Su Dalle Mura mi sono già espresso. Il suo procuratore mi ha contattato i primi di dicembre, esprimendomi il desiderio del ragazzo di tornare alla Reggina, poi ha cambiato idea, adesso non mi sono neppue interessato rispetto a dove andrà, ma comunque è un bravo ragazzo. Di Folorunsho non parlo, è un giocatore dl Pordenone e non credo che la società se ne priverà facilmente, comunque non parlo di calciatori di altre squadre. Tordini? E’ un attaccante che ho seguito e mi piace, ma credetemi non ci interessa”.

Il dubbio Faty