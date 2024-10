Calciomercato Reggina: la precisazione di Cirillo sulle voci di un ritorno di Sounas

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile scambio tra la Reggina ed il Perugia per i calciatori Laribi e Sounas. Chiamato in causa il Ds Taibi, ha parlato di una idea, ma in realtà non si è capito se la stessa appartenesse alle due società oppure ad altri. Oggi ha preso il via la sessione invernale del calciomercato e nell’agenda del dirigente amaranto non c’è al momento un appuntamento con il Perugia per discutere la questione, probabilmente anche perchè lo scambio non entusiasma. Su Il Quotidiano del Sud ha fatto una precisazione il procuratore del greco Sounas, Bruno Cirillo:

Leggi anche

“Al momento nulla di vero”

“Si ne ho sentito parlare, ma al momento non c’è nulla di concreto, se c’è un reale interessamento le società si faranno sentire. Credo sia meglio attendere, non so cosa potrà accadere, ma per adesso nulla di vero”.