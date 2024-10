Reggina, il GM Fabio De Lillo: ‘Con il Brescia non possiamo giocare”

Il covid è tornato prepotentemente nel mondo e quindi anche nel calcio. Attraverso nuove regole si sta cercando di non interrompere qualsiasi tipo di attività anche se le difficoltà non mancano. La serie B è quella che sta pagando al momento a caro prezzo le conseguenze, con tantissime società alle prese con numerosi contagi. Tra queste la Reggina che nel gruppo squadra conta ad oggi ben 20 positivi e inevitabilmente proietta il proprio pensiero alla ripresa del campionato fissata per il 15 di gennaio con questa enorme difficoltà. Ne ha parlato il GM Fabio De Lillo sul canale ufficiale del club:

Con il Brescia non si può giocare

“Vediamo come si evolve la situazione, di certo la preparazione al ritorno al campionato è compromessa. Anche se alcuni riusciranno a negativizzarsi non avranno la possibilità di allenarsi, i tempi sono strettissimi. I nostri calciatori stanno benissimo, nessuno ha sintomi, tutti quanti vaccinati, purtroppo questa positività li ha costretti a fermarsi. I calciatori positivi sono 18 e due dello staff, si sono allenati in dieci. Il 26 dicembre noi ed il Brescia volevamo giocare ma è stata presa un’altra decisione, adesso la situazione è peggiorata. Ad oggi noi non possiamo scendere in campo giorno 15, ma aspettiamo di capire quale sarà la linea dell’Assemblea di Lega, se slittare ancora il campionato o spostare semplicemente le gare che non si possono giocare. Dopo l’Epifania va fatta un’altra Assemblea, anche se nulla è ancora stabilito, la situazione è ingarbugliata”.