Calciomercato Reggina: primo passo per la cessione di Jeremy Menez

Questa volta non ci saranno ripensamenti o interventi da parte di alcun dirigente della Reggina, per convincere il tecnico di turno a dare un’altra possibilità a Jeremy Menez. Anche perchè mister Toscano lo conosce bene avendolo avuto nella passata stagione e pur essendo consapevole delle enormi potenzialità tecniche del calciatore, è altrettanto certo che alla Reggina in questo girone di ritorno serve decisamente dell’altro per arrivare al primo obiettivo indispensabile da raggiungere che è la permanenza.

Trova conferme la dichiarazione rilasciata qualche settimana addietro dal ds Taibi riguardo un appuntamento fissato per il 4 di gennaio e quindi il primo vero confronto per discutere la cessione del calciatore francese. Si parla di estero ma nessun altro particolare e comunque sono almeno tre le società che hanno chiesto informazioni su Menez. Adesso si registra anche la volontà del calciatore a cambiare aria, viste le tante difficoltà incontrate in questo suo percorso in amaranto, caratterizzato più da assenze ed esclusioni per scelte tecniche, piuttosto che da prestazioni e gol. Vedremo come si concluderà.