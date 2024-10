La Reggina tra il covid ed il calciomercato. Si parte ufficialmente

Si alza ufficialmente il sipario sul calciomercato sessione invernale, con una finestra che si chiuderà il prossimo 31 gennaio. C’è chi ritiene sia inutile intervenire come per esempio il presidente della Ternana Bandecchi che ha definitoquesto periodo quello in cui si trova solo “merce marcia”, mentre per molti altri è la possibilità di aggiustare in corsa qualche errore di valutazione fatto la scorsa estate.

Leggi anche

Il mercato della Reggina

La Reggina, per esempio, con il cambio di allenatore nella passata stagione e gli aggiustamenti di gennaio, ha decisamente cambiato il corso del proprio campionato, rimontando una classifica che ad un certo punto sembrava volerla condannare. Allora andò via Toscano per Baroni, adesso Toscano è tornato per prendere il posto di mister Aglietti. Salvo sorprese, gli interventi saranno mirati e riguarderanno soprattutto tre reparti come quello difensivo, il centrocampo e le corsie esterne. Niente nomi di grande richiamo, ma giovani di qualità e gamba per dare maggiore dinamicità ad una buona squadra, ma troppo spesso apparsa statica.

Leggi anche

Ci saranno diverse operazioni in uscita, più facile rispedire al mittente calciatori in prestito mai utilizzati o poco, piuttosto che sistemare alcuni elementi Over fuori dal progetto tecnico. Uno su tutti Menez, sul quale la Reggina dopo vari tentativi ha deciso di non puntarci più. Diverse società estere lo vorrebbero, da capire quanto il tutto sia fattibile. Liotti viaggia verso Cosenza, potrebbe seguirlo Regini, da valutare anche le posizioni di Laribi e Lakicevic.

Problemi legati al covid

In tutto questo la Reggina sta facendo fronte al problema più importante, quello legato al covid. Venti i positivi nel gruppo squadra e l’appuntamento con il ritorno al campionato che si avvicina. Mister Toscano ha ripreso gli allenamenti con pochissimi calciatori a disposizione, la speranza è che qualcuno in questi giorni riesca a negativizzarsi e fare pure qualche seduta di allenamento. Può essere che Taibi acceleri alcune operazioni in entrata, per dare al tecnico qualche scelta in più.