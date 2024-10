Calciomercato: i dieci colpi attesi questa settimana secondo TMW

Prende ufficialmente il via la campagna trasferimenti sessione invernale. Le società si sono già mosse da tempo e diverse trattative attendono solo di essere ufficializzate. Secondo quanto riportato dal portale esperto di calciomercato TMW, questi i dieci colpi che ci possiamo aspettare in settimana:

Leggi anche

I dieci possibili colpi della settimana

Jordan Lukaku – Dalla Lazio al Vicenza: l’esterno di proprietà della formazione capitolina, completamente ai margini del progetto tecnico di mister Sarri, sarebbe prossimo al cambio di casacca, con i veneti che stanno provando a stringere per l’accordo.

Biagio Meccariello – Dal Lecce alla SPAL: il rientro di Tuia pone il giocatore come quarta scelta di mister Baroni, questo il motivo del possibile addio tra le parti. Con gli estensi decisi poi a non farsi scappare l’occasione.

Federico Ravaglia – Dal Frosinone… al Frosinone, via Bologna: il talentuoso portiere è in prestito in Ciociaria, ma dati gli ottimi risultati, e il fatto che a Bologna non troverebbe spazio, il prestito potrebbe essere rinnovato anche per il prossimo anno. Con accordo da stipulare quanto prima.

John Chancelor – Dal Brescia al possibile svincolo: dopo Mateju, potrebbe essere lo stopper biancazzurro a salutare la formazione lombarda. Il calciatore è in scadenza, e l’eclettico patron Cellino vorrebbe congedarlo.

Giuseppe Bellusci – Dal Monza all’Ascoli: il club marchigiano punta al grande ritorno, che sarebbe imminente soprattutto in virtù del fatto che il difensore è ai margini del progetto dei brianzoli. Situazione che sembra essere ormai ai dettagli.

Leggi anche

George Alexandru Puscas – Dal Reading al Lecce: gli occhi dei salentini si sono posati sull’attaccante rumeno, che potrebbe essere il primo colpo messo a segno dai giallorossi.

Wladimiro Falcone – Dalla Sampdoria alla SPAL: la truppa lo ha chiesto in prestito e punterebbe a chiudere l’affare a stretto giro di posta, fruttuosi contattati tra le parti ci sono già stati. Il Covid ha però colpito il portiere: da capire se questo potrà incidere.

Christian Dalle Mura – Dalla Cremonese al Cosenza, via Fiorentina: il classe 2002, approdato in grigiorosso in estate, potrebbe risolvere anticipatamente il prestito con la truppa lombarda, dove non ha trovato spazio, e approdare al Cosenza, che lo aveva già seguito proprio in estate.

Nikolas Spalek – Dal Brescia al Crotone: il fantasista è finito nel mirino dell’Alessandria, che già in estate voleva prenderlo, ma l’inserimento del Crotone rischia di far rimanere a bocca asciutta i grigi. Tra i pitagorici e il giocatore, infatti, ci sarebbe già un accordo di massima.

Jeremy Menez – Dalla Reggina a… un futuro da definire: problemi fisici e ingaggio oneroso, un binomio che non depone a favore del giocatore. Se arrivasse qualche richiesta, i calabresi lo cederebbero, altrimenti si arriverà alla possibile risoluzione del contratto.