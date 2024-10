Calciomercato Reggina: il pallino di Taibi per la corsia sinistra

Tra le prime operazioni in uscita, si dovrebbe registrare il passaggio di Daniele Liotti al Cosenza, il secondo esterno dopo Situm che la società amaranto trasferisce ai rossoblu. Il calciatore ha chiesto più spazio, ma al pari di Aglietti, neppure il tecnico Toscano può garantirgli per la presenza in quella zona di campo di Gianluca Di Chiara, titolare inamovibile.

Un giovane “esperto” per la corsia sinistra

Con la convinzione di riuscire a portare a termine l’operazione Liotti, la Reggina si sta muovendo alla ricerca di un altro esterno che possa sostituirlo e l’idea di Taibi è quella della scorsa estate. Il nome è quello di Raffaele Celia, (riportato anche da Gazzetta del Sud) classe 99, giocatore di proprietà del Sassuolo, la stagione scorsa grande protagonista con la maglia dell’Alessandria ed in questa in prestito alla Spal dove non ha trovato moltissimo spazio. Nonostante i buoni rapporti con la società neroverde, però, bisognerà fare i conti con la società ferrarese e capire se intenderà lasciarlo andare o meno. Operazione non semplice.