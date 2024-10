Calciomercato Reggina: non si sblocca la trattativa con Valzania

Il doppio tentativo della Reggina in mezzo al campo venuto fuori nei giorni scorsi con l’interessamento per Valzania e Proia, aveva e non poco esaltato la tifoseria. Due tra i migliori centrocampisti della cadetteria in un solo colpo pronti a diventare amaranto. Mentre per il giocatore del Vicenza il percorso appare abbastanza avviato, diverso quello che dovrebbe portare in riva allo stretto il grigiorosso.

L’attesa adesso è lunga

Si era inizialmente parlato di un accordo economico non ancora trovato, poi di una più lunga riflessione richiesta dal calciatore, adesso di un desiderio da parte dello stesso di volersi confrontare, o quantomeno provarci, nel campionato di serie A, appena conquistato dalla sua Cremonese. A prescindere dalle tre ipotesi, il dato certo è che Valzania, inizialmente pronto al trasferimento, ancora non ha risposto alla chiamata della Reggina e con il trascorrere dei giorni il suo passaggio in amaranto diventa sempre più difficile. Si spera anche in questo caso in un intervento di mister Inzaghi, così come accaduto per altri, ammesso che il tecnico abbia voglia di farlo nei confronti chi non appare completamente convinto di sposare il progetto Reggina. Intanto ci si guarda intorno alla ricerca di valide alternative.