Calciomercato Reggina: ufficiale lo scambio Bellomo-Lollo, ma per Inzaghi…

Lo abbiamo scritto diversi giorni addietro ed ora anche i contratti sono stati depositati. Parliamo dello scambio tra la Reggina ed il Bari con Bellomo che dopo tre anni e mezzo di amaranto torna nella sua città e Lorenzo Lollo che compie il percorso inverso. In un momento della trattativa la società pugliese aveva proposto anche Scavone, difensore che alla Reggina non interessava in quanto già coperta in quel ruolo.

Arriva Lollo, ne servono altri due

Un centrocampista di esperienza l’ex Bari che, però, negli ultimi anni si è smarrito sul piano del rendimento e che si spera possa tornare quello degli anni di Spezia, Carpi e Venezia. Ma per mister Inzaghi almeno altri due dovranno essere i calciatori in mediana ancora da prendere. Il prossimo sembra scontato sia Proia, in attesa di capire se Valzania accetterà il trasferimento alla Reggina o bisognerà rivolgersi altrove.