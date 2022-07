Calciomercato Reggina: puntato un altro esterno esperto e di categoria

Nel 4-3-3 di Pippo Inzaghi la differenza dovranno farla gli esterni ed è questo il motivo per cui dopo aver chiesto la conferma, almeno fino al momento, di Ricci e Rivas e preso Canotto, la Reggina si muove ancora sul mercato alla ricerca di un altro elemento di qualità e che conosce bene la categoria.

Si punta l'esterno Cicerelli

Con la Lazio che continua a sfoltire la sua rosa, tra gli elementi in esubero anche Emanuele Cicerelli, classe 94, grandi stagioni per lui soprattutto alla Salernitana, dove ha conquistato una promozione in serie A. In realtà il Ds Taibi ci era andato vicino anche nella passata stagione, poi come per Canotto, l'esterno si è accasato a Frosinone. La trattativa per il passaggio in amaranto sarebbe in stato avanzato e quindi per Inzaghi un altro esterno di spessore.