Calciomercato Reggina: un attaccante arriva, servono subito due centrocampisti

La Reggina prosegue la sua opera di irrobustimento dell’organico. Scelte oculate, che dovranno essere accompagnate da una buona dose di pazienza, ma allo stesso tempo con la necessità di dover accelerare perchè l’inizio del campionato si avvicina ed a mister Inzaghi mancano ancora alcune pedine.

Attesa per i centrocampisti e l’attaccante

E’ di ieri la notizia di una trattativa che sta per concludersi con la Fiorentina per portare a Reggio un giovane attaccante che la serie B comunque già la conosce. Gabriele Gori lo scorso anno ha ben figurato al Cosenza, poi si è dovuto fermare per problemi di salute, impattando comunque alla grande e realizzando ben cinque reti nella parte iniziale della stagione. Non sarà solo lui il centravanti che la Reggina metterà a disposizione del tecnico, ma per quello da doppia cifra bisognerà attendere. Più urgenti le operazioni in mezzo al campo da portare a termine. Proia sembrerebbe quello più vicino ed ormai prossimo ad indossare la casacca amaranto, mentre per Valzania probabilmente ci sarà da aspettare ancora. La Reggina si dovrà muovere ed anche tanto sulle operazioni in uscita, cinque certe ed almeno altre tre che rimangono dubbie, sarà Inzaghi a decidere. Intanto per oggi è programmata l’amichevole con il Lamezia del presidente Saladini, patron della società amaranto. Un derby in famiglia per lui.