Calciomercato Reggina: sta per arrivare il primo dei due attaccanti

“Con l’attaccante dobbiamo avere pazienza e non possiamo sbagliare“. Questo aveva dichiarato Pippo Inzaghi nel post gara con il Bocale. La Reggina è sul mercato per acquisirne due di attaccanti, come diciamo da tempo. Il primo sta per arrivare ed è Gabriele Gori, classe 99, di proprietà della Fiorentina, lo scorso anno a Cosenza protagonista di 18 presenze e 5 reti con una grande partenza. Poi un problema lo ha tenuto fuori per tutto il resto della stagione. I buoni rapporti con la società viola hanno fatto si che si superasse la concorrenza dell’Ascoli, sul calciatore da tempo.

Leggi anche