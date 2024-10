Calciomercato Reggina, Pedullà: ‘Un centrocampista bulgaro ed un altro esterno’

Si lavora su più fronti per consegnare al tecnico Inzaghi i centrocampisti richiesti. Dovranno essere forti ed esperti, la linea mediana ad oggi è quasi tutta da ricomporre. Trattative avanzate per Valzania e Proia, ma si guarda anche altrove secondo quanto riferisce alfredopedulla.com

“La Reggina ha in pugno Ivajlo Chochev, centrocampista bulgaro classe 1993 che può coprire più ruoli. Chochev ha un altro anno di contratto con il CSKA Sofia, ma la Reggina sta lavorando per liberarlo con possibilità sempre più in crescita. Il club amaranto confida sempre di accogliere la mezzala Valzania dalla Cremonese, ma si sta avvicinando a un altro esterno offensivo. Si tratta di Emanuele Cicerelli, classe 1994, rientrato alla Lazio dal prestito di Frosinone. Ora la Reggina è una possibilità concreta”.