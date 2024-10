Calciomercato Reggina: aggiornamenti sui centrocampisti Valzania e Proia

L'irrobustimento del centrocampo è una necessità primaria per Inzaghi, in attesa dell'attaccante

Senza mezzi termini, in maniera chiara e decisa. Mister Inzaghi nella conferenza post allenamento congiunto con il Bocale, intervenendo sul mercato ha ribadito quali siano in questo momento le necessità della sua Reggina. Con il reparto difensivo completato dall’arrivo di Gagliolo, adesso le attenzioni dovranno concentrarsi sulla mediana, con almeno due i centrocampisti esperti e di categoria che il tecnico si aspetta di vedere a breve.

Leggi anche

La Reggina su Valzania e Proia

E gli obiettivi messi nel mirino di Martino e Taibi sono due, entrambi di assoluto valore. Parliamo di Valzania e Proia, calciatori che conoscono benissimo il campionato cadetto, seppur nell’ultima stagione con alterne fortune. Il primo con la sua Cremonese è andato in A, il secondo ha iniziato con il Vicenza e concluso con il Brescia. Caratteristiche diverse quindi giocatori complementari, ma con un elemento in comune: la capacità di inserimento ed i gol, con Valzania più scaltro in area di rigore quasi come un attaccante e Proia decisamente migliore sulle palle inattive. La mezzala grigiorossa ha preso qualche giorno di tempo in più prima di dare l’ok definitivo, quello del Vicenza potrebbe arrivare nei prossimi giorni.