Calciomercato: Reggina-Valzania si riapre. Oggi nuovo confronto

Sono stati annunciati da Pippo Inzaghi in conferenza stampa. La Reggina tra oggi e domani attende altri tre calciatori, uno dei quali già ufficializzato. Parliamo del centrocampista Majer, un colpo importante messo a segno dalla società, che dopo il no di Proia si è catapultata sullo sloveno, giocatore che ha conquistato la serie A la scorsa stagione con il Lecce e decisamente più completo rispetto all’obiettivo precedente.

Attesi Santander, Gori e Majer

Insieme a lui sono attesi i due attaccanti Santander e Gori. Il primo ha già trovato l’accordo per un biennale, sul secondo la trattativa è stata abbastanza lunga e complessa con coda polemica del presidente dell’Ascoli Pulcinelli che credeva di averlo in pugno e che invece poi la Fiorentina ha preferito girare agli amaranto. E’ il quarto giocatore che arriva dalla Toscana, tutti grandi prospetti. Campagna acquisti che può ritenersi quasi conclusa. Il quasi è rappresentato da una nuova apertura da parte del forte Valzania e la Reggina non rimarrà a guardare. Se c’è anche uno spiraglio minimo il Ds Taibi proverà a sfruttarlo e secondo quelle che sono le nostre informazioni, oggi potrebbe essere il giorno del nuovo confronto. Si tornerà a parlare con il calciatore, convincendolo della bontà del progetto e con una nuova proposta economica. La Reggina spera di chiudere il cerchio con un elemento di assoluto valore. Poi, si darà spazio alle opportunità. Quelle operazioni non necessarie ma che se dovessero in questo mese presentarsi, certamente non se le farà sfuggire l’ambiziosa società del patron Saladini. In cima alla lista c’è l’esterno Di Chiara. Pur non dichiarandolo, Taibi continua a lavorarci. Venerdi, intanto, si apre ufficialmente la stagione con la squadra di Inzaghi impegnata al Marassi contro la Sampdoria per il match di Coppa Italia.