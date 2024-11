Reggina: l’undici di Inzaghi con tutti i nuovi, compresi Santander e Gori

Majer ufficializzato, Santander e Gori lo saranno a breve. La Reggina costruita per mister Inzaghi è almeno sulla carta una squadra molto forte, composta da giocatori di categoria anche superiore e giovani di qualità. In attesa di capire come si evolverà la situazione Valzania, ad oggi l’undici che potrebbe andare a proporre il tecnico, è davvero competitivo:

La probabile formazione

REGGINA: Ravaglia, Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Giraudo; Majer, Crisetig, Obi (Liotti); Canotto (Ricci), Santander (Menez), Cicerelli (Rivas). All. Inzaghi

C’è da consderare che per la gara di Coppa Italia e molto probabilmente anche la prima di campionato, non sarà disponibile il centrocampista Obi, mentre Inzaghi ha dichiarato di essere rimasto particolarmente sorpreso dalla posizione mezzala di Liotti. La nuova collocazione potrebbe valergli la sicura conferma.